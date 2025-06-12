Грушко заявил, что Россия не прострелит себе ногу или «повыше» санкциями

Россия ответит на 18-й пакет санкций Евросоюза, которыми государства блока могут нанести вред самим себе, но не будет повторять их ошибок, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает «Известия».

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше. Мы далеки от практики нанесения ущерба либо пиления сука, на котором мы сидим, но тем не менее ответные меры, как защитные, так и контрмеры, будут предприняты», — сказал он.

Вводя санкции, Евросоюз лишь тратит больше денег и зарабатывает меньше прибыли, в некоторых странах идет рецессия, сказал Грушко.

Экономические санкции Евросоюза против России продлеваются отдельным решением Совета ЕС дважды в год — в январе и июле.

В мае глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый пакет затрагивает в том числе трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». ЕК собирается заблокировать «Северный поток-2», если Россия не согласится на прекращение огня, писало The Wall Street Journal.

В июне The Financial Times отмечало, что ЕК предложит снизить предельную цену на российскую нефть и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопроводы «Северный поток». В пакет войдет снижение существующего потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель, сообщала газета.

В Словакии заявили, что не поддержат введение новых мер, если ЕС не решит проблему с нехваткой энергоресурсов, вызванную новыми ограничениями.

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на угрозы санкциями заявлял, что с Россией нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».