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Война санкций ,  
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Фицо назвал условие поддержки Словакией 18-го пакета санкций ЕС

Сюжет
Война санкций

Словакия одобрит 18-й пакет санкций против России, только если ЕС решит проблему с нехваткой энергоресурсов, вызванную новыми ограничениями, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Словацкая Республика не поддержит предстоящий 18-й санкционный пакет против России, если Еврокомиссия не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — говорится в сообщении.

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Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом, 18-м пакете санкций против России. ЕК, в частности, предложила странам «Большой семерки» (G7) снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, рассматривается также возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Санкции будут «нацелены на снижение доходов Москвы» от энергоносителей, подчеркнула глава ЕК.

Кремль в ответ на угрозы санкциями заявлял, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Путин называл снятие санкций одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта.

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Персоны
Полина Минаева
Роберт Фицо Словакия Евросоюз санкции против России энергоресурсы
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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