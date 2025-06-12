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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против двух банков из Китая

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Война санкций

ЕС предлагает ввести санкции против двух небольших китайских банков, которые, как считает Брюссель, помогают России в обходе действующих ограничений, они войдут в 18-й пакет, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Финансовым учреждениям Евросоюза будет запрещено проводить любые транзакции с двумя региональными китайскими кредитными организациями, которые находятся недалеко от границы Китая с Россией. Bloomberg не называет банки.

В одном из документов поясняется, что речь идет о кредитных организациях, которые, как утверждается, помогали Москве «путем обработки транзакций и экспортного финансирования», что Брюссель считает обходом санкций. Некоторые банки также предоставляли «услуги по криптоактивам», сообщает агентства.

В рамках 18-го пакета ЕС обсуждает отключение более 20 банков от международной платежной системы SWIFT и введение полного запрета на транзакции для них. Брюссель также хочет ввести санкции против газопровода «Северный поток» и снизить потолок цен на нефть с $60 до $45. Под санкции также могут попасть еще почти 80 судов, которые ЕС называет теневым флотом, в результате общее число подсанкционных судов превысит 400. ЕС рассчитывает, что пакет удастся согласовать до того, как лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на саммит 26 июня.

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