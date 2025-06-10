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Война санкций ,  
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FT узнала, на что будет нацелен новый пакет санкций ЕС против России

FT: новый пакет санкций ЕС затронет «Северные потоки» и потолок цен на нефть
Сюжет
Война санкций
В 18-й пакет санкций ЕС включит запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», пишет FT. По данным газеты, Еврокомиссия представит его уже сегодня. Москва считает санкции незаконными
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Европейская комиссия в рамках 18-го пакета санкций в отношении России намерена предложить снизить предельную цену на российскую нефть и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопроводы «Северный поток», сообщает Financial Times.

По информации источников газеты, пакет будет включать снижение существующего потолка цен на нефть с $60 до $45 за баррель. В черный список также внесут новые нефтяные танкеры, которые Брюссель связывает с российским теневым флотом.

G7, ЕС и Австралия ввели лимит цен на российскую нефть в декабре 2022 года. В феврале 2023 года также начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Предложение снизить полоток G7 на российскую нефть обсуждается почти полгода. Bloomberg писал о таких планах еще в декабре 2024 года.

При этом страны Евросоюза намерены предусмотреть в пакете «меры предосторожности», которые помогут защитить Бельгию, где заблокированы активы Банка России на сумму €190 млрд, от судебных исков со стороны Москвы в рамках двустороннего инвестиционного соглашения, говорят источники.

Двусторонний инвестиционный договор был заключен между СССР и Бельгией в 1989 году. Согласно документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы, за исключением случаев, когда решение принято исходя из общественных интересов и не является дискриминационным. При этом оно должно сопровождаться выплатой компенсации.

Politico назвало дату голосования в ЕС по новым санкциям против России
Политика
Фото:Ian Waldie/ Getty Images

Проект нового пакета санкций против России, который станет уже 18-м по счету, будет представлен позднее сегодня, утверждение документа требует согласования всеми странами Евросоюза, отмечает FT. Затруднить обсуждение может позиция Словакии и Венгрии, которые неоднократно заявляли, что выступают против санкций, напоминает газета.

Однако сразу два собеседника FT заявили, что с оптимизмом смотрят на перспективу достижения согласия странами Евросоюза по поводу нового пакета санкций до конца июля. Они напоминают, что ранее уже удалось убедить Венгрию согласиться на продление антироссийских санкций.

Экономические санкции Евросоюза против России продлеваются отдельным решением Совета ЕС дважды в год — в январе и июле. Зимой Венгрия в очередной раз выступила против ограничений, но потом все же согласилась, получив от ЕС гарантии энергобезопасности. Politico писала, что убедить Будапешт «отступить» и продлить санкции против России удалось госсекретарю США Марко Рубио. По информации газеты, Рубио позвонил венгерскому министру иностранных дел Петеру Сийярто и призвал «не пускать под откос санкционный режим».

О том, что новый пакет санкций затронет трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в мае. The Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия хочет заблокировать «Северный поток-2», если Россия не согласится на прекращение огня. Издание уточняло, что меру предлагают ввести отдельно от нового пакета санкций.

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов». Президент Владимир Путин называл снятие санкций одним из условий мирного урегулирования украинского конфликта.

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Теги
Милена Костерева
Евросоюз Россия санкции Северный поток потолок цен на нефть
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