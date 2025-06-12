Трамп принял верительные грамоты у посла России
Американский президент Дональд Трамп принял верительные грамоты у посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили в дипмиссии, передает «РИА Новости».
Церемония прошла в Белом доме.
Дарчиев стал послом в Соединенных Штатах в марте. В том же месяце новый посол прибыл в Вашингтон, он передал копии верительных грамот представителям Госдепартамента США.
Дарчиев возглавил дипмиссию после того, как в феврале Россия и США встретились в Стамбуле впервые спустя несколько лет после начала военной операции на Украине. Стороны тогда условились, в том числе, восстановить численность посольств. Дарчиев тогда возглавлял российскую делегацию.
Во вторник, 11 июня, перед вручением грамот Трампу Дарчиев сказал, что Россия в отношениях с США стремится выйти на «модель неконфронтационного сосуществования». Посол подчеркивает, что Россия готова к совместной с США кропотливой работе как по урегулированию конфликта на Украине, так и по налаживанию двусторонних отношений.
Читайте РБК в Telegram.
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов