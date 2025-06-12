Американский президент Дональд Трамп принял верительные грамоты у посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева, сообщили в дипмиссии, передает «РИА Новости».

Церемония прошла в Белом доме.

Дарчиев стал послом в Соединенных Штатах в марте. В том же месяце новый посол прибыл в Вашингтон, он передал копии верительных грамот представителям Госдепартамента США.

Дарчиев возглавил дипмиссию после того, как в феврале Россия и США встретились в Стамбуле впервые спустя несколько лет после начала военной операции на Украине. Стороны тогда условились, в том числе, восстановить численность посольств. Дарчиев тогда возглавлял российскую делегацию.

Во вторник, 11 июня, перед вручением грамот Трампу Дарчиев сказал, что Россия в отношениях с США стремится выйти на «модель неконфронтационного сосуществования». Посол подчеркивает, что Россия готова к совместной с США кропотливой работе как по урегулированию конфликта на Украине, так и по налаживанию двусторонних отношений.