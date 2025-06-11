Посол России рассказал, как должны измениться отношения с США

Дарчиев заявил, что ему, как послу России в США, поставили задачи на преодоление «токсичного наследия» администрации Байдена, ориентируясь на выход стран на «модель неконфронтационного сосуществования»

Россия в отношениях с США стремится выйти на «модель неконфронтационного сосуществования», заявил российский посол в Штатах Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Он напомнил, что после первых переговоров сторон более чем за три года в феврале Москва и Вашингтон договорились, в частности, о нормализации работы посольств. Дарчиев возглавлял российскую делегацию, еще будучи кандидатом на должность посла.

«Поставленные мне, как послу России, задачи заключаются в том, чтобы в полной мере воспользоваться приоткрывшимся «окном возможностей» для преодоления «токсичного наследия» команды Джо Байдена, оздоровления двустороннего взаимодействия с устранением многочисленных барьеров и ограничений в порядке санкций и контрсанкций, ориентируясь в перспективе на выход наших стран как великих держав, ответственных за стратегическую стабильность и международную безопасность, на модель неконфронтационного сосуществования», — сообщил дипломат.

Он признал, что такой разворот не может произойти в одночасье, «учитывая силу инерции и сопротивление на различных уровнях американской власти». Несмотря на это, Москва продолжает «настойчивую работу по конкретным направлениям» нормализации двусторонних отношений, говорит Дарчиев. В частности, речь идет о смягчении ограничений на общение с российскими дипломатами и их участие в публичных мероприятиях.

Посол подчеркивает, что Россия готова к совместной с США кропотливой работе как по урегулированию конфликта на Украине, так и по налаживанию двусторонних отношений. «Выбор между сценариями конфронтации и прагматичного взаимодействия — за американской стороной», — сказал Дарчиев.

Он добавил, что, в отличие от предыдущей администрации, нынешние власти США «предпочитают пустословию прагматичный торг».

Контакты между Россией и США активизировались после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С февраля он провел четыре телефонных разговора с российским президентом Владимиром Путиным, также по телефону несколько раз поговорили глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио.

Представители сторон встречались в Эр-Рияде и Стамбуле. Как рассказал Дарчиев, следующий раунд переговоров по «раздражителям» в двусторонних отношениях должен состояться в Москве в ближайшее время.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков говорил, что Москва планирует в ходе следующих раундов переговоров добиться внятного ответа от США о возобновлении между странами прямого авиасообщения.