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Переговоры России и США ,  
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Посол России в США передал копии верительных грамот Госдепу

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Переговоры России и США
Александр Дарчиев
Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Новый посол России в США Александр Дарчиев 27 марта передал копии верительных грамот представителям Госдепартамента США, передает ТАСС.

Документы были переданы исполняющей обязанности шефа протокола США Эбигейл Джонс. На церемонии также присутствовал старший сотрудник бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии Луис Боно.

Церемония прошла в Блэр-хаус, резиденции почетных гостей президента и правительства США. С 1942 года в ней принимают глав государств и правительств, прибывающих из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций.

После того, как Дарчиев прибыл в США, он заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона появилось «окно возможностей».

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное «окно возможностей», — отметил он.


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Он также заявил, что Россия будет добиваться облегчения визовых процедур для россиян, восстановления прямого авиасообщения, а также нормализации условий работы дипломатов и возвращения конфискованной собственности.

6 марта президент Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИДа Дарчиева послом в Соединенных Штатах. Он также будет занимать должность постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

Прежний посол Анатолий Антонов в октябре 2024 года завершил работу в США и вернулся в Россию. С тех пор пост главы российской дипмиссии оставался вакантным.

Дарчиеву 64 года. Он родился в Венгрии, окончил МГУ, защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. Свою дипломатическую карьеру начал в департаменте Северной Америки МИД России (ныне — департамент Северной Атлантики), где в разные годы занимал должности начальника отдела, замдиректора и директора департамента. Был научным сотрудником Института США и Канады, советником и советником-посланником российского посольства в США, послом России в Канаде. С января 2021 года возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.

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посол России в США Александр Дарчиев США Госдепартамент США Россия
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