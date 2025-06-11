Владислав Шапша (Фото: Администрация Президента России)

Уехавшие в западные регионы Украины учителя из поселка Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) присылали бывшим коллегам сообщения с угрозами, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, Золотое длительное время находилось под контролем властей Украины. После отступления украинских войск из поселка Калужская область участвовала в восстановлении школы.

«Часть коллег уехали на Западную Украину и оттуда им писали такие сообщения… «Ну что? Получили свои красные паспорта? Мы вернемся и гвоздями прибьем их вам ко лбам», — сказал Шапша на форуме Российского военно-исторического общества «История. РФ. День России» в Калуге.

Он добавил, что со временем уехавшие учителя увидели, как меняется жизнь на новых территориях, и некоторые «уже попросились обратно, а некоторые просто замолчали».

Шапша также подчеркнул, что сегодня крайне важно давать непредвзятую, объективную оценку исторической правде, а также «воспитывать в детях критическое отношение и способность анализировать все происходящее вокруг».

Войска ЛНР заявили о взятии под контроль поселка Золотое в июне 2022 года.

В сентябре 2022 года в правительстве Украины сообщили, что в Харьковской области задержали учителей из России, которые преподавали в местных школах по российской программе. Позже глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг эту информацию и сообщил, что на контролируемых на тот момент Россией территориях Харьковской области не было российских учителей.