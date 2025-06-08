Российские школьники 5-7 классов перейдут на новую программу по истории

С 1 сентября 2025 года школьники России, которые обучаются в 5-7-ом классах, перейдут на новую программу по истории, сообщает «РИА Новости», со ссылкой на соответствующий документ.

В, частности, с нового учебного года увеличат количество часов на предмет с двух часов в неделю до трех. Об этом рассказал агентству руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Для 6-7 классов количество часов на курс «Всеобщая история» увеличили на пять часов, «История России» — на 12 часов, и добавили новый курс «История нашего края» в объеме 17 часов.

Кроме этого, при переходе в пятый класс у школьников добавится новый курс — «История нашего края», на изучение которого выделили один час в неделю, всего — 34 часа.

Без изменений осталась программа по истории для учеников 8-11 классов, подчеркнул Костенко. Она составляет два часа в неделю.

В конце мая министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал появление новых единых учебников для всех предметов. Он напомнил, что уже внедрены единые учебники по истории и продолжается работа над учебниками по обществознанию. Его создает авторский коллектив во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Его же авторству принадлежит единый учебник истории.

Создать единый учебник истории предложил президент Владимир Путин в 2013 году. В 2023-м его Мединский представил первые книги — единый государственный учебник по всемирной истории и истории России для 10–11-х классов.