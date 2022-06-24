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Военная операция на Украине ,  

В ЛНР заявили о полном контроле над городами Горское и Золотое

Горское
Горское (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Войска Луганской народной республики (ЛНР) взяли под полный контроль города Горское и Золотое, еще один город — Лисичанск — находится «в оперативном окружении», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня был освобожден населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое. Сейчас там продолжается работа по определению и зачистке оставшихся боевиков, города полностью под контролем ЛНР — таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения», — сказал он.

В ЛНР заявили, что взяли в блокаду города Горское и Золотое
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Филипоненко пояснил, что под «оперативным окружением» имеется в виду ситуация, когда противник испытывает затруднения при попытках подвести войска и технику, а также эвакуировать раненых через пути снабжения. Войска ЛНР и России вместе подавляют огневые точки противника, заключил он.

Горское, Золотое и Лисичанск находятся в Северодонецком районе Луганской области.

О том, что военные ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотое, накануне сообщил посол республики в России Родион Мирошник. Он говорил, что на территории населенных пунктов находятся около 2 тыс. украинских военнослужащих. Посол утверждает, что они подавали сигналы о готовности сдаться. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров писал, что российские военные взяли находящиеся в этом районе украинские подразделения в кольцо.

Кроме того, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник утверждал, что военные замкнут кольцо вокруг Лисичанска в течение двух-трех дней. По его словам, на территории города по-прежнему оставались украинские подразделения.

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