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Война санкций ,  
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В Эстонии журналистку Бурцеву приговорили к 6 годам по делу о госизмене

Сюжет
Война санкций
Светлана Бурцева
Светлана Бурцева (Фото: Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом)

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы по делу о государственной измене и нарушении международных санкций, передает «ERR».

Суд установил, что Бурцева несколько лет сотрудничала с «Россией Сегодня», а также писала статьи и делала фотографии для изданий «Baltnews» и «РИА Новости». Тем самым, по мнению обвинения, она обеспечивала субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам, что запрещено регламентом Совета ЕС.

Также следствие обвинило Бурцеву в поддержании контактов с Романом Ромачевым, который, как уверяет прокуратура, занимается информационно-психологическими операциями в интересах России. Вместе с ним Бурцева написала книгу «Гибридная война за мир», которую эстонский суд признал «пропагандистской» и «направленной на подрыв доверия к эстонским властям и дестабилизацию общества».

Пот совокупности нарушений суд приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. У Бурцевой есть 30 дней на обжалование приговора.

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Бурцева получила эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году. По данным прокуратуры, в 2019–2021 годах Бурцева прошла обучение в магистратуре Севастопольского государственного университета по программе об «информационных и гибридных конфликтах, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ». После этого журналистка выпустила книгу «Гибридная война за мир» под псевдонимом Л.Б. Свет.

«Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на <...> МИА «Россия сегодня», — рассказала порталу ERR прокурор Энели Лауритс.

Бурцеву задержали 1 марта 2024 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это преследование «политической заказухой», направленной на запугивание журналистов и создание «токсичного фона» вокруг информации о России.

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Александра Озерова
Эстония Таллин журналистка преследование госизмена
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