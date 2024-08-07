Захарова назвала «политической заказухой» обвинение Бурцевой в госизмене
Обвинение журналистки Светланы Бурцевой в госизмене со стороны Эстонии было сделано, чтобы запугать других работников этой сферы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Ее слова приводят на сайте издания.
«Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о России <...> токсичный фон», — сказала дипломат. По ее словам, это делают, чтобы «запугивать тех, кто работает на этой ниве».
Захарова подчеркнула, что эстонские власти «попрали» свои принципы, которым, по их заявлению, они «привержены».
Журналистка Светлана Бурцева готовила материалы для портала Baltnews медиагруппы «Россия сегодня». 6 августа прокуратура Эстонии выдвинула ей обвинение в измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны.
«Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на <...> МИА «Россия сегодня», — рассказала порталу ERR прокурор Энели Лауритс.
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