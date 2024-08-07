 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова назвала «политической заказухой» обвинение Бурцевой в госизмене

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Обвинение журналистки Светланы Бурцевой в госизмене со стороны Эстонии было сделано, чтобы запугать других работников этой сферы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Ее слова приводят на сайте издания.

«Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о России <...> токсичный фон», — сказала дипломат. По ее словам, это делают, чтобы «запугивать тех, кто работает на этой ниве».

В Эстонии обвинили в госизмене работавшую на «Россию сегодня» журналистку
Политика
Светлана Бурцева

Захарова подчеркнула, что эстонские власти «попрали» свои принципы, которым, по их заявлению, они «привержены».

Журналистка Светлана Бурцева готовила материалы для портала Baltnews медиагруппы «Россия сегодня». 6 августа прокуратура Эстонии выдвинула ей обвинение в измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны.

«Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на <...> МИА «Россия сегодня», — рассказала порталу ERR прокурор Энели Лауритс.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Эстония Мария Захарова МИА «Россия сегодня» госизмена прокуратура журналистка
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
В Эстонии обвинили в госизмене работавшую на «Россию сегодня» журналистку
Политика
Жителя Амурской области обвинили в госизмене за помощь ВСУ
Политика
Экс-вице-президента Газпромбанка заочно арестовали по делу о госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
ТАСС узнал о положении ВСУ в Нью-Йорке в ДонбассеПолитика, 10:17
Эксперты оценили консолидацию курса биткоина на уровне в $56 тыс.Крипто, 10:15
На Олимпиаде впервые разрешили провести тренировочный заплыв в СенеСпорт, 10:04
На рынке нейрочипов новый игрок. Кто бросил вызов Маску — Fast CompanyPro, 09:58
Экс-борцу с коррупцией в ФТС передавали деньги через почтовый ящикПолитика, 09:58
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирамРБК и Яндекс Go, 09:54
Губернатор показал последствия атаки дронов на Воронежскую областьПолитика, 09:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве объявили воздушную тревогуПолитика, 09:50
Захарова назвала «политической заказухой» обвинение Бурцевой в госизменеПолитика, 09:36
Умер водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Волгоградской областиОбщество, 09:35
Рикши и внедорожники: почему авторынок Индии опередит глобальныйPro, 09:22
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в РоссиюПолитика, 09:18
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасностьПолитика, 09:02
Дроны атаковали многоквартирный дом в ШебекиноПолитика, 08:57