Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Граничащим с Россией странам необходимо укреплять оборону, поскольку у Москвы «амбиции захвата земель соседей в генах», заявил президент Эстонии Карис

Алар Карис (Фото: Sander Ilvest / Imago / Global Look Press)

Эстонии и другим странам, соседствующим с Россией, необходимо укреплять свою оборону, поскольку Москва проявляла «агрессию» в прошлом и может сделать это и в будущем, заявил эстонский президент Алар Карис в интервью литовскому LRT.

«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, что у России в генах. <...> Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нужны и гарантии обороны», — сказал он.

Эстонский президент заявил, что Россия может оставаться угрозой и через 100 лет, но при этом он допустил восстановление дипломатических отношений с Москвой после окончания конфликта на Украине. «Вероятно, вам нужно построить некоторое доверие в начале дипломатических отношений. Если посмотреть на прошлое в Европе, то в прошлом были конфликты, а сейчас у нас дипломатические отношения, и некоторые из этих стран даже являются нашими союзниками», — отметил он.

Оборона маленьких стран сосредоточена на сдерживании, а поскольку Россия «признает силу», им необходимо увеличивать оборонный бюджет, сотрудничать как на уровне НАТО, так и на национальном, и проводить совместные учения, считает Карис. Он рассказал, что военный бюджет Эстонии на следующий год составит 5,4% ВВП. Деньги на рост бюджета поступят, в частности, от увеличения налогов.

По словам эстонского президента, хотя «никто не радуется, когда налоги растут», «общественность не расстраивается по этому поводу, потому что мы понимаем, что нам нужно это делать».

Приоритетом для Эстонии является противовоздушная оборона, но также стране нужны боеприпасы, кроме того, эстонские власти начали строить собственную оборонную промышленность, что тоже требует финансирования, рассказал Карис.

После начала военной операции на Украине страны Прибалтики начали укреплять свои восточные границы. В частности, они договорились построить «линию обороны». Эстония в рамках нее построит около 600 бетонных бункеров на границе, которые защитят военных от артиллерийского огня и осколков снарядов. Условием прочности сооружения будет способность выдержать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, страны Прибалтики, Финляндия и Польша решили пересмотреть свое участие в Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Власти Эстонии на прошлой неделе одобрили выход страны из соглашения, решение вступит в силу через полгода.

Глава российского МИДа Сергей Лавров называл заявления о том, что Россия после окончания конфликта на Украине атакует страны Прибалтики, «чушью». В Кремле заявляли, что Россия не несет угрозы Европе, а наоборот.