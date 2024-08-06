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В Эстонии обвинили в госизмене работавшую на «Россию сегодня» журналистку

Гражданка Эстонии Бурцева работала на Sputnik и Baltnews, в магистратуре в Севастопольском университете специализировалась на гибридных конфликтах и написала книгу «Гибридная война за мир», утверждают в эстонской прокуратуре
Светлана Бурцева
Светлана Бурцева (Фото: pravfond.ru)

В Эстонии журналистку Светлану Бурцеву, которая готовила материалы для портала Baltnews медиагруппы «Россия сегодня», обвинили в государственной измене, передает ERR.

Обвинение в измене «путем ненасильственных действий против независимости» Эстонии выдвинула прокуратура. Также 57-летней Бурцевой вменяют нарушение международных санкций.

«Бурцева, получившая эстонское гражданство путем натурализации в 1994 году, с 2017-го работала в российской медиагруппе «Россия сегодня» на различные эстонские интернет-издания, освещая общественные мероприятия в Эстонии. Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на <...> МИА «Россия сегодня», — пояснила ERR прокурор Энели Лауритс.

Среди изданий, с которыми сотрудничала Бурцева, названы «Sputnik Эстония» (оно прекратило работу в 2019 году из-за санкций) и Baltnews (там журналистка публиковалась в том числе под псевдонимом Алан Торм). В прокуратуре заявили, что ее нельзя считать «независимым, объективным и нейтральным журналистом».

В 2019–2021 годах Бурцева прошла обучение в магистратуре Севастопольского государственного университета по программе об «информационных и гибридных конфликтах, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ», утверждают в эстонской прокуратуре. После этого журналистка выпустила книгу «Гибридная война за мир» под псевдонимом Л.Б. Свет, которая была направлена «на раскол эстонского общества».

С 1 марта Бурцева находится под стражей.

РБК направил запрос в МИА «Россия сегодня».

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В июне в Эстонии профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, гражданина России с эстонским видом на жительство, приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в деятельности против эстонского государства в интересах и по заданию разведки зарубежной страны.

По версии обвинения, Морозов собирал в республике информацию о внутренней политике, обороне и безопасности и связанных с ними людях и инфраструктуре, а также союзнических отношениях Эстонии и интеграционных процессах. Данные он передавал одной из российских спецслужб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эстония госизмена «Россия сегодня»
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