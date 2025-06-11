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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Воронежской областью уничтожили более 15 дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны уничтожили более 15 украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Пострадавших и повреждений на земле нет», — говорится в сообщении губернатора.

Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников сохраняется.

За три с небольшим часа до этого глава Воронежской области сообщил об уничтожении более пяти дронов ВСУ.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 10 июня средства ПВО уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотника.

По данным Минобороны, больше всего дронов уничтожили над Брянской областью — 46, еще 20 — над Белгородской. По девять дронов было сбито над Воронежской областью и Крымом, по четыре — над Калужской областью и Татарстаном.

Три дрона уничтожили над Московским регионом, по два — над Курской, Ленинградской и Орловской областями, один — над Смоленской.

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Теги
Плугина Ирина
Воронежская область беспилотники Александр Гусев Военная операция на Украине
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