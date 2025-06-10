Над Россией за ночь сбили 102 дрона
ПВО за ночь уничтожила над регионами России 102 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 46, еще 20 — над Белгородской. По девять беспилотников уничтожено над Воронежской областью и Крымом, по четыре — над Калужской областью и Татарстаном.
Три беспилотника сбиты над Московским регионом, по два — над Курской, Ленинградской и Орловской областями, один — над Смоленской.
В ночь на 10 июня брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что над регионом обнаружены и уничтожены 48 беспилотников самолетного типа. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в результате падения обломков пострадал восьмилетний ребенок.
Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что дроны были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
В Ленинградской области один беспилотник был уничтожен над Тосненским районом, еще один — над Ломоносовским. По словам губернатора Александра Дрозденко, жертв и разрушений также нет. В нескольких районах Ленобласти введены ограничения на работу мобильной связи и интернета.
Воронежский и орловский губернаторы Александр Гусев и Андрей Клычков также заявили об отсутствии жертв и разрушений.
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