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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 102 дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
За ночь над 11 российскими регионами сбили 102 беспилотника, сообщило Министерство обороны. Больше всего их уничтожили над Брянской областью

ПВО за ночь уничтожила над регионами России 102 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 46, еще 20 — над Белгородской. По девять беспилотников уничтожено над Воронежской областью и Крымом, по четыре — над Калужской областью и Татарстаном.

Три беспилотника сбиты над Московским регионом, по два — над Курской, Ленинградской и Орловской областями, один — над Смоленской.

Над Калужской областью сбили четыре беспилотника
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В ночь на 10 июня брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что над регионом обнаружены и уничтожены 48 беспилотников самолетного типа. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе в результате падения обломков пострадал восьмилетний ребенок.

Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что дроны были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В Ленинградской области один беспилотник был уничтожен над Тосненским районом, еще один — над Ломоносовским. По словам губернатора Александра Дрозденко, жертв и разрушений также нет. В нескольких районах Ленобласти введены ограничения на работу мобильной связи и интернета.

Воронежский и орловский губернаторы Александр Гусев и Андрей Клычков также заявили об отсутствии жертв и разрушений.

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Дарья Лебедева
Минобороны ВСУ дроны Брянская область Белгородская область Воронежская область
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