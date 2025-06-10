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Военная операция на Украине ,  
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На стадион курской школы упали обломки дрона

И.о. мэра Котляров: на стадион школы в Курске упали обломки беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

На стадион школы № 59 в Курске упали фрагменты беспилотника, сообщил исполняющий обязанности главы города Курска Сергей Котляров.

По его словам, спецслужбы уже вывезли обломки. «Летний пришкольный лагерь работает в обычном режиме», — добавил и.о. мэра.

Минобороны сообщило, что за ночь над 12 российскими регионами сбили 102 беспилотника, в том числе два над Курской областью.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 10 июня в региональном управлении МЧС сообщали об опасности атаки дронов и ракетной опасности в Кореневском районе.

Ранее в мае обломки дрона упали рядом с физкультурным комплексом «Оружейник» в Туле. Там проводят занятия по различным видам спорта. Кроме того, центр является базой для тренировок спортсменов из семи муниципальных спортивных школ города.

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Дарья Лебедева
дроны Курская область детский лагерь школы
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