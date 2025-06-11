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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников ВСУ

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Военная операция на Украине

Над Воронежской областью дежурные силы ПВО сбили несколько беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Точного количества уничтоженных дронов губернатор не назвал.

По предварительным данным властей, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет. Глава Воронежской области подчеркнул, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

В Минобороны сообщили об уничтожении 24 дронов за два часа
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 9 июня в Воронежской области уничтожили более 25 дронов ВСУ. В результате атаки был поврежден газопровод, из-за чего подача газа была частично прекращена. После падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы, пожар был потушен. Пострадавших нет.

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Плугина Ирина
Воронежская область Александр Гусев беспилотники Военная операция на Украине
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