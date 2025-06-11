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Политика ,  
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МИД пообещал поддержку главе офиса «Россия сегодня» в Германии

В министерстве иностранных дел заявили о готовности принять меры для защиты российских журналистов после инцидента в Берлине, где у членов семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова были изъяты паспорта.

«Мы примем все меры для защиты российских журналистов. Им будет оказана поддержка непосредственно на месте», — прокомментировала ситуацию «РИА Новости» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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10 июня сотрудники берлинской полиции изъяли паспорта у жены и семилетней дочери Феоктистова.

По словам журналиста, власти объяснили действия опасением, что его семья «может скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа». Он отметил, что в аналогичных случаях с другими российскими журналистами документы не изымались.

Самого Феоктистова 6 июня не выпустили из страны — его сняли с рейса в берлинском аэропорту, несмотря на то что предписание о выезде из ФРГ также действительно до 19 августа.

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Плугина Ирина
Мария Захарова МИД журналисты «Россия сегодня»
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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