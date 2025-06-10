У семьи главы представительства «России сегодня» в ФРГ изъяли паспорта

Сергея Феоктистов (Фото: РИА Новости)

В Берлине сотрудники полиции пришли в квартиру главы «России сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у его жены и семилетней дочери, передает «РИА Новости».

Он рассказал агентству, что немецкие правоохранительные органы сделали это под предлогом того, что члены его семьи якобы «могут скрыться и не выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа». Он также напомнил, что в аналогичных случаях с другими российскими журналистами паспорта не изымались.

В публикации говорится, что самого Феоктистова 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии также предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа.

В ноябре 2024 года власти Берлина отказали в продлении вида на жительство трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».

Причиной отказа ведомство по вопросам миграции Берлина назвало распространение RT «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС», а также оно сослалось на оценку Федерального ведомства по защите Конституции Германии, согласно которой некоторые российские СМИ хотят «поставить под угрозу демократический дискурс» и «подорвать доверие населения к демократическим процессам».