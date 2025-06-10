 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Борт со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье

Сюжет
Военная операция на Украине

Самолет со второй группой российских военных в возрасте до 25 лет, освобожденных из украинского плена, приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал «Россия 1».

Возвращение проходило в рамках обмена военнопленными, ранее согласованного между Россией и Украиной.

Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
Политика

Днем ранее, 9 июня, из украинского плена в Россию вернулась первая группа военнослужащих. После выхода с борта военные развернули российский флаг, сделали совместное фото и отправились к транспорту.

Минобороны не раскрывает точные цифры обмена, однако подчеркивает, что стороны передали друг другу равное количество пленных.

Соглашения, достигнутые 2 июня в Стамбуле, включают не только обмен по формуле «всех на всех», но и возвращение тяжелораненых и больных военнослужащих.

Киев подтвердил проведение обмена. По словам президента Украины Владимира Зеленского, процесс будет проходить поэтапно. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных украинцев — бойцы морской пехоты и десантно-штурмовых войск, в основном 2000 года рождения. Часть из них попала в плен при обороне Мариуполя.

Читайте РБК в Telegram.

ФСБ показала кадры допроса мужчины, готовившего диверсию по заданию СБУ

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

В австрийской школе произошла стрельба, есть погибшие

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке

В Якутии нашли пропавший самолёт. Видео

Появилось видео тушения пожара на контейнеровозе у побережья Индии

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
обмен военнопленных военнослужащие Россия Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Россия и Украина провели новый обмен пленными по стамбульскому соглашению
Политика
В Кремле заявили об отговорках Киева по обмену пленными и телами погибших
Политика
ТАСС сообщил о 3,5 тыс. запросов родных солдат ВСУ к России насчет плена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 89,79 (-0,57) Инвестиции, 10 июн, 19:19 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 78,6 (-0,55) Инвестиции, 10 июн, 19:19
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:01
В нападении с ножом в Амстердаме заподозрили украинского дезертира Политика, 00:57
Над российскими регионами взошла «Клубничная Луна» Общество, 00:40
В ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире Общество, 00:19
Зачем Туск решил поднять вопрос о доверии правительству в сейме Политика, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 10 июн, 23:59
Борт со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье Политика, 10 июн, 23:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Всемирный банк допустил самый медленный рост экономики с 1960-х годов Экономика, 10 июн, 23:42
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением Политика, 10 июн, 23:40
Йеменские хуситы заявили об атаке на израильский аэропорт «Бен-Гурион» Политика, 10 июн, 23:28
Экзамен для мигрантов с 2026 года переведут на цифровую платформу Общество, 10 июн, 22:58
В Госдепе приветствовали прогресс на переговорах России и Украины Политика, 10 июн, 22:28
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 10 июн, 22:12
Фицо назвал условие поддержки Словакией 18-го пакета санкций ЕС Политика, 10 июн, 22:06