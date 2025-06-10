Борт со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье

Самолет со второй группой российских военных в возрасте до 25 лет, освобожденных из украинского плена, приземлился в Подмосковье, сообщил телеканал «Россия 1».

Возвращение проходило в рамках обмена военнопленными, ранее согласованного между Россией и Украиной.

Днем ранее, 9 июня, из украинского плена в Россию вернулась первая группа военнослужащих. После выхода с борта военные развернули российский флаг, сделали совместное фото и отправились к транспорту.

Минобороны не раскрывает точные цифры обмена, однако подчеркивает, что стороны передали друг другу равное количество пленных.

Соглашения, достигнутые 2 июня в Стамбуле, включают не только обмен по формуле «всех на всех», но и возвращение тяжелораненых и больных военнослужащих.

Киев подтвердил проведение обмена. По словам президента Украины Владимира Зеленского, процесс будет проходить поэтапно. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных украинцев — бойцы морской пехоты и десантно-штурмовых войск, в основном 2000 года рождения. Часть из них попала в плен при обороне Мариуполя.