Самолет с освобожденными из плена российскими военными прилетел в Москву

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Военно-транспортный самолет Ил-76 с российскими военнослужащими, возвращенными из украинского плена, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Соответствующие кадры были опубликованы в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Военнослужащие, спустившись с борта, развернули российский триколор, сфотографировались у самолета и направились к ожидавшему транспорту.

Возвращение проходило в рамках масштабного обмена, ранее согласованного между российской и украинской сторонами.

Ранее Минобороны сообщило, что первая группа российских военнопленных младше 25 лет вернулась в Белоруссию с территории, подконтрольной Киеву, в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Число участников обмена официально не раскрывается.

Согласно заявлению военного ведомства, Россия передала аналогичное количество украинских пленных. Обмен стал частью договоренностей, в которые также входят возвращение тяжелораненых и тяжело больных военнослужащих, а также проведение обменов по формуле «всех на всех».

Украинская сторона подтвердила факт обмена. По словам президента Украины Владимира Зеленского, процесс будет поэтапным и продлится в течение ближайших дней. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в обмене приняли участие преимущественно военнослужащие 2000 года рождения, включая бойцов морской пехоты и десантно-штурмовых войск, часть из которых попала в плен в Мариуполе.