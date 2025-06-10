Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военными
Минобороны России опубликовало видео с российскими военными, которые были освобождены из украинского плена в рамках обмена. Сколько человек стали участниками обмена, неизвестно, так как ни Москва, ни Киев число возвращенных военных не назвали.
На распространенных военным ведомством кадрах военные стоят на фоне автобуса белорусской компании «Гомельоблавтотранс», в руках они держат российские флаги. «Непередаваемые ощущения, я хочу вообще забыть прошлое, то, что было, и жить по-новому, с новыми силами буду восстанавливаться», — говорит один из военнослужащих.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, сообщало Минобороны. Впоследствии военных доставят в Россию для лечения и реабилитации.
Прошедший сегодня обмен стал вторым по счету в рамках достигнутых Москвой и Киевом договоренностей в Стамбуле 2 июня. Первый обмен прошел накануне, 9 июня. Тогда российская и украинская стороны также не раскрыли число участников обмена, уточнив только, что речь идет о военных младше 25 лет.
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