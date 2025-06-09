Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение первой партии пленных в рамках нового обмена военнопленными с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня начался обмен, который в ближайшие дни продлится в несколько этапов», — отметил Зеленский.
В числе возвращаемых военнопленных — раненые, тяжелораненые и военнослужащие младше 25 лет.
Украинский президент подчеркнул, что переговоры по гуманитарным вопросам продолжаются ежедневно и Киев рассчитывает на полное выполнение достигнутых в Стамбуле договоренностей.
Минобороны России также подтвердило возвращение первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет в рамках стамбульских договоренностей.
После освобождения военные были доставлены в Белоруссию, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут направлены в российские медучреждения для реабилитации.
Согласно достигнутым договоренностям, обмен охватывает несколько категорий — молодых бойцов, тяжелораненых и тяжелобольных. Обсуждается формат обмена «всех на всех».
Кроме того, стороны договорились о передаче тел погибших военных в равном формате — «6000 на 6000». Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва намерена передать Киеву 6 тыс. тел в одностороннем порядке.
Как заявил Мединский, процесс обмена должен был начаться 7 июня, но Украина перенесла процедуру на неопределенный срок.
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