Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение первой партии пленных в рамках нового обмена военнопленными с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня начался обмен, который в ближайшие дни продлится в несколько этапов», — отметил Зеленский.

В числе возвращаемых военнопленных — раненые, тяжелораненые и военнослужащие младше 25 лет.

Украинский президент подчеркнул, что переговоры по гуманитарным вопросам продолжаются ежедневно и Киев рассчитывает на полное выполнение достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Минобороны России также подтвердило возвращение первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет в рамках стамбульских договоренностей.

После освобождения военные были доставлены в Белоруссию, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут направлены в российские медучреждения для реабилитации.

Согласно достигнутым договоренностям, обмен охватывает несколько категорий — молодых бойцов, тяжелораненых и тяжелобольных. Обсуждается формат обмена «всех на всех».

Кроме того, стороны договорились о передаче тел погибших военных в равном формате — «6000 на 6000». Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва намерена передать Киеву 6 тыс. тел в одностороннем порядке.

Как заявил Мединский, процесс обмена должен был начаться 7 июня, но Украина перенесла процедуру на неопределенный срок.