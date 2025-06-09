 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram
Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил возвращение первой партии пленных в рамках нового обмена военнопленными с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня начался обмен, который в ближайшие дни продлится в несколько этапов», — отметил Зеленский.

В числе возвращаемых военнопленных — раненые, тяжелораненые и военнослужащие младше 25 лет.

Украинский президент подчеркнул, что переговоры по гуманитарным вопросам продолжаются ежедневно и Киев рассчитывает на полное выполнение достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Как Россия и Украина обменивались военнопленными. Инфографика
Политика

Минобороны России также подтвердило возвращение первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет в рамках стамбульских договоренностей.

После освобождения военные были доставлены в Белоруссию, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут направлены в российские медучреждения для реабилитации.

Согласно достигнутым договоренностям, обмен охватывает несколько категорий — молодых бойцов, тяжелораненых и тяжелобольных. Обсуждается формат обмена «всех на всех».

Кроме того, стороны договорились о передаче тел погибших военных в равном формате — «6000 на 6000». Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. При этом, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва намерена передать Киеву 6 тыс. тел в одностороннем порядке.

Как заявил Мединский, процесс обмена должен был начаться 7 июня, но Украина перенесла процедуру на неопределенный срок.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Зеленский Украина Россия обмен военнопленных Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
В Кремле заявили об отговорках Киева по обмену пленными и телами погибших
Политика
ТАСС сообщил о 3,5 тыс. запросов родных солдат ВСУ к России насчет плена
Политика
Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
В Москве 17 человек застряли на высоте на аттракционе «Воздушный поезд» Общество, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Генсек НАТО призвал к «резкому скачку» в обороне НАТО Политика, 16:26
ЦСКА объявил об уходе Николича Спорт, 16:23
Лавров выступил за перенос ООН в Сочи по плану Сталина Политика, 16:20
Акции владельца CNN и HBO выросли на 11% на новости о разделении бизнеса Инвестиции, 16:13
Актив или платежная сеть. Чем на самом деле является биткоин Крипто, 16:09
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Зеленский подтвердил завершение первого этапа нового обмена пленными Политика, 16:02
Цена нефти Brent впервые за 1,5 месяца превысила $67 за баррель Инвестиции, 16:01
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР Спорт, 15:51
В бундестаге возникли споры о возврате обязательного призыва в армию Политика, 15:49
В «Т-Инвестициях» назвали причины для роста курса доллара выше ₽90 летом Инвестиции, 15:44
«Русский Север»: как медиафорум помогает развивать регионы Отрасли, 15:41
Отец Маска рассказал в Москве, как его отговаривали от поездки в Россию Политика, 15:34