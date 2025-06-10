Блогера Михаила Светова оштрафовали по иноагентской статье
Савеловский районный суд Москвы привлек журналиста и блогера Михаила Светова (Минюст признал его иноагентом) к административной ответственности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Светова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП России (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Суд назначил журналисту штраф в размере 40 тыс. руб.
Михаила Светова внесли в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Он был лидером незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), которая не раз выступала организатором митингов в Москве и подавала заявки на их проведение.
В августе 2023 года против Светова завели дело о реабилитации нацизма. Поводом стало исполнение им песни про украинского националиста Степана Бандеру для своих подписчиков. Позднее, в ноябре того же года, его объявили в уголовный розыск, конкретную статью МВД не указало.
В 2024 году Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье «в связи с недосказанностью обстоятельств» и прекратил дело.
Светов с 2022 года живет в Бразилии. Тогда же его медиа SVTV заблокировали в России.
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