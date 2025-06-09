Кабмин одобрил ускорение возбуждения уголовных дел против иноагентов

В Госдуме предложили вводить уголовную ответственность за нарушение норм об иноагентах не после двух административных дел в течение года, а после одного. Правкомиссия правительства поддержала инициативу

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ускоряющий наступление уголовной ответственности за нарушение административного законодательства об иноагентах. Его подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства, об одобрении документа сообщил ее глава Василий Пискарев.

Проект закона предполагает внесение изменений в ч. 1 и ч. 2 ст. 330.1 УК, в которой прописана ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иноагентов. В ч. 1 говорится, что к уголовной ответственности за непредставление документов для включения в реестр иноагентов человека могут привлечь, если он до этого совершил аналогичное административное правонарушение два раза в течение одного года (то есть осуществлял деятельность иноагента без включения в реестр, ч. 1 ст. 19.34 КоАП).

В ч. 2 ст. 330.1 УК говорится уже об уголовной ответственности за более широкое нарушение порядка деятельности иноагента. Она наступает, если человека в течение года два раза привлекли за нарушение ч. 2–9 ст. 19.34 КоАП. Это в том числе непредставление о себе требуемой информации, неупоминание своего статуса иноагента, отсутствие соответствующей маркировки, неучреждение юрлица после признания иноагентом и так далее.

Законопроектом планируется исключить условие о двукратном привлечении к административной ответственности, установив, что уголовная ответственность будет наступать после однократного правонарушения.

Также на законопроект был получен положительный отзыв Верховного суда, добавил Пискарев. Документ готовится к внесению в Госдуму.

По действующему законодательству за уклонение от обязанностей иноагента (нарушение ч. 1 и ч. 2 ст. 330.1) предусмотрены различные виды наказания, начиная со штрафа (до 300 тыс. руб.) и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.

Последняя по времени внесения в Госдуму инициатива, касающаяся иноагентов, — предложение госсобрания Башкирии запретить тем, кто внесен в реестр, становиться учредителями СМИ и книжных издательств. Авторы напомнили, что иноагентам уже запрещено создавать информационную продукцию для детей и с 1 сентября этого года им будет запрещено вести просветительскую и образовательную деятельность. Но иноагенты, считают в Башкирии, могут обойти этот запрет с помощью учреждения СМИ или книжного издательства.

Число фактов внесения Минюстом в реестр иноагентов уже превысило 1 тыс. (в это число входят и те люди и юрлица, которых уже исключили из него). Замминистра юстиции Олег Свириденко утверждал, что ведомство признает иноагентом даже «космонавта с любой планеты», который приземлится «и начнет творить чудеса против нашей страны».