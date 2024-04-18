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Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье

Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по статье об иноагентах
Михаил Светов
Михаил Светов (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Мосгорсуд отменил штраф блогеру Михаилу Светову (признан иноагентом) «в связи с недосказанностью обстоятельств» и прекратил дело, сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

В августе 2023 года Савеловский суд Москвы признал Светова виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП. В этом пункте речь идет о непредоставлении в уполномоченный орган сведений о деятельности иностранного агента, которые должны быть переданы туда по закону. Суд назначил Светову наказание в виде штрафа 40 тыс. руб.

«Московский городской суд отменил назначенное Светову Михаилу Владимировичу административное наказание <...> от 30 августа 2023 года в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб. в связи с недосказанностью обстоятельств и дело прекратил», — говорится в публикации пресс-службы.

Позднее, в декабре 2023 года, Савеловский суд признал Светова виновным по той же статье — ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Тогда ему назначили максимальное наказание — штраф 50 тыс. руб. Это постановление остается в силе.

МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова
Политика
Михаил Светов

Михаила Светова внесли в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Он был лидером незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), которая не раз выступала организатором оппозиционных митингов в Москве и подавала заявки на их проведение.

В августе 2023 года против Светова завели дело о реабилитации нацизма. Поводом стало исполнение им песни про украинского националиста Степана Бандеру для своих подписчиков. Позднее, в ноябре того же года, его объявили в уголовный розыск, конкретную статью МВД не указало. Политик в разговоре с РБК назвал это «большой несправедливостью».

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Теги
Михаил Светов Мосгорсуд штраф иноагент
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