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Как защититься от мошенников ,  
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Газпромбанк предупредил о приложении мошенников в App Store

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: gazprombank / Telegram
Фото: gazprombank / Telegram

В магазине приложений App Store появилось фальшивое приложение Газпромбанка, на самом деле оно принадлежит мошенникам, предупредила пресс-служба банка.

Для пользователей iOS-устройств стало доступно мошенническое приложение «Газпромбанк Мой Кабинет». Его сделали злоумышленники, актуальные мобильные версии сервиса можно найти на официальном сайте банка.

В Газпромбанке предупредили, что скачивать приложение нельзя, как и вводить любые данные: к ним могут получить доступ злоумышленники. Если пользователь уже скачал приложение, ему стоит ознакомиться с шагами для защиты данных, а в случае, если возникнут вопросы, связаться с сотрудниками Газпромбанка по горячим номерам с его официальной страницы.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В декабре приложение Газпромбанка пропало из Google Play, после — его удалили из App Store. Представители банка предложили клиентам использовать как одну из альтернатив мобильную версию сайта, доступную через браузер в смартфоне. После начала военной операции на Украине Газпромбанк попал под секторальные санкции США. Банк ограничили в финансировании и других операциях с долговыми обязательствами на срок более 14 дней и размещении новых акций.

В апреле 2024 года в МВД предупредили, что в App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые воруют личные данные. Приложения крупных российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play после введения санкций против кредитных организаций. 

Приложения, которые ранее пользователи установили на своих устройствах, нельзя обновить через эти площадки, хотя Android допускает эту операцию через сторонние источники. Пользуясь этой возможностью, часть банков вернули спустя некоторое время свои приложения.

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Полина Дуганова
мошенники Газпромбанк мобильные приложения iOS кибермошенничество
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