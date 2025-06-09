Газпромбанк предупредил о приложении мошенников в App Store

Фото: gazprombank / Telegram

В магазине приложений App Store появилось фальшивое приложение Газпромбанка, на самом деле оно принадлежит мошенникам, предупредила пресс-служба банка.



Для пользователей iOS-устройств стало доступно мошенническое приложение «Газпромбанк Мой Кабинет». Его сделали злоумышленники, актуальные мобильные версии сервиса можно найти на официальном сайте банка.



В Газпромбанке предупредили, что скачивать приложение нельзя, как и вводить любые данные: к ним могут получить доступ злоумышленники. Если пользователь уже скачал приложение, ему стоит ознакомиться с шагами для защиты данных, а в случае, если возникнут вопросы, связаться с сотрудниками Газпромбанка по горячим номерам с его официальной страницы.

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