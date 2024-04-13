Приложения Газпромбанка и МКБ пропали из App Store

Приложения Газпромбанка и МКБ стали недоступными для скачивания в App Store

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мобильные приложения Газпромбанка и Московского кредитного банка (МКБ) стали недоступны для скачивания в App Store с 13 апреля, сообщили в пресс-службах финансовых организаций.

«Уже установленные приложения работают как раньше, все сервисы доступны без ограничений, а новым клиентам рекомендуем воспользоваться интернет-банком», — говорится в телеграм-канале Газпромбанка.

Пользователям приложения МКБ — «К Деньгам» — рекомендовали не удалять его и отключить автоматическое обновление на iPhone. «Для входа в «МКБ Онлайн» воспользуйтесь интернет-банком, адаптированным для смартфона», — говорится в телеграм-канале МКБ.

В Газпромбанке и МКБ добавили, что идут работы по возвращению мобильных приложений в App Store.

Накануне, 12 апреля, в мобильном приложении Газпромбанка фиксировали ограничения — время авторизации части пользователей возросло. В финансовой организации объяснили это трудностями каналов связи.

После начала военной операции на Украине Газпромбанк и МКБ попали под секторальные санкции США. Их ограничили в финансировании и других операциях с долговыми обязательствами на срок более 14 дней и размещении новых акций.

В июне 2022 года Газпромбанк сообщал об удалении мобильного приложения из App Store, в августе оно пропало из Google Play. Оригинальное мобильное приложение МКБ исчезло из App Store также в июне 2022 года. В январе 2023 года клиентам предложили устанавливать приложения на iPhone в отделениях банка. Спустя два месяца Google Play удалил приложение «МКБ Онлайн».