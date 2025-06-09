В Т-банке рассказали об использующих фальшивые обнаженные фото мошенниках
Мошенники начали использовать новую схему обмана с использованием созданных нейросетями фальшивых обнаженных фотографий россиян, сообщили РБК в Т-банке.
Злоумышленники генерируют с помощью искусственного интеллекта откровенные фотографии людей и рассылают их с требованием заплатить — в противном случае снимки угрожают загрузить на сайты с интимными фото и видео или отправить близким и друзьям пострадавшего.
«Угрозы рассылают через мессенджеры. После звонят, чтобы сильнее надавить на человека. В качестве выкупа в среднем просят 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Тех, кого нет достаточной суммы, вынуждают взять кредит, уточнили в финансовой организации.
По информации банка, фальшивые фото «выглядят, как настоящие и практически полностью копируют внешность человека». Для создания подделок мошенники ищут фото гражданина в соцсетях, для этого им нужно 3-4 снимка.
Большинство потерпевших — люди от 23 до 30 лет. В банке советуют не вести переговоры с шантажистами и не платить им деньги. Тем, с кем связались злоумышленники, рекомендуют написать заявление в полицию.
Ранее в МВД рекомендовали столкнувшимся в мошенниками гражданам притворяться «неподходящей жертвой». Ведомство советует, в частности, игнорировать звонки или не начинать разговоры первыми, либо подключить голосовые помощники для ответа.
Министерство также призывает включить воображение, чтобы отвечать мошенникам нестандартно, чтобы поставить злоумышленников в тупик.
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