 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store

МВД: в App Store появились фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка
Приложения крупных российских банков пропали из App Store и Google Play после введения санкций против кредитных организаций. В МВД предупредили, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и «Тинькофф», которые воруют данные

В App Store появились поддельные приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые воруют личные данные, сообщает «Вестник киберполиции России» — телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным управления, оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, однако к реальным финансовым организациям они не имеют никакого отношения.

«В App Store нет приложений этих банков. Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», — подчеркнули в полиции.

В App Store появилось новое приложение «Тинькофф»
Финансы
Фото:РБК

Приложения крупных российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play (для устройств Android) после введения санкций против кредитных организаций. Те, что установлены на устройствах пользователей, нельзя обновить через эти площадки (Android допускает установку и обновление из сторонних источников). Кредитные организации начали размещать в магазинах копии приложений. Так, в частности, поступали «Тинькофф» и ВТБ. Пользователи последнего долгое время могли пользоваться приложением «Баланс», однако в августе оно пропало из App Store.

В настоящее время в App Store доступна лишь копия приложения Тинькофф Банка под названием «Т-Помощь».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВТБ Тинькофф Банк мобильные приложения МВД App Store
Материалы по теме
В App Store появилось новое приложение «Тинькофф»
Финансы
Банк «Точка» объяснил сбой в работе сайта и мобильного приложения
Финансы
«Тинькофф» предупредил о фейковых приложениях банка в App Store
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store Финансы, 08:26
Над Брянской областью сбили пять дронов Политика, 08:20
В шорт-лист Букеровской премии не вошли книга о Сталине и роман украинца Общество, 08:14
«Извини, Стив»: почему все считали, что Apple Store провалятся Pro, 08:09
Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ Спорт, 08:08
Экс-депутата Госдумы обвинили в покушении на ректора Института теологии Общество, 08:05
НОВАТЭКу предложат скидку на прокачку газа за трубопровод в Мурманск Бизнес, 08:00
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Время на их стороне». Когда китайская COMAC потеснит Boeing и Airbus Pro, 07:38
Шеф Пентагона заявил о побочном эффекте ударов Киева по российским НПЗ Политика, 07:32
Разработку спин-оффа «Игры престолов» про Джона Сноу приостановили Технологии и медиа, 07:23
Уровень воды у Кургана за сутки поднялся на 23 см Общество, 07:10
Курс доллара поднялся выше ₽93 Инвестиции, 07:01
Доходы четырех из пяти визовых центров в России упали в 2023 году Политика, 07:00
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой Политика, 06:23