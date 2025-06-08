Клишас заявил о начале «денацификации» Днепропетровской области
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале о начале «денацификации» Днепропетровской области.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — говорится в сообщении.
Сегодня, 8 июня, Минобороны сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.
По данным ведомства, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в ряде населенных пунктов, включая Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловку, Новониколаевку, Алексеевку, Новоукраинку и Новосергеевку.
Двумя днями ранее, 6 июня, Минобороны также сообщило о взятии под контроль села Федоровка, расположенного на западном берегу реки Мокрые Ялы. Населенный пункт находится на дороге между Великой Новоселкой и селом Комар. Чуть севернее проходит шоссе, ведущее вглубь Днепропетровской области.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин объяснил, что под денацификацией Украины, о которой шла речь в феврале 2022 года при объявлении начала военной операции, имеется в виду запрет на законодательном уровне пропаганды нацизма.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя этот термин, отметил, что под денацификацией понимается «зачистка» Украины от лиц с пронацистскими взглядами.
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