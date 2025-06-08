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Военная операция на Украине ,  
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Клишас заявил о начале «денацификации» Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале о начале «денацификации» Днепропетровской области.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — говорится в сообщении.

Сегодня, 8 июня, Минобороны сообщило, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают наступательные действия на территории Днепропетровской области.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение украинским формированиям в ряде населенных пунктов, включая Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловку, Новониколаевку, Алексеевку, Новоукраинку и Новосергеевку.

Двумя днями ранее, 6 июня, Минобороны также сообщило о взятии под контроль села Федоровка, расположенного на западном берегу реки Мокрые Ялы. Населенный пункт находится на дороге между Великой Новоселкой и селом Комар. Чуть севернее проходит шоссе, ведущее вглубь Днепропетровской области.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В июне 2024 года президент России Владимир Путин объяснил, что под денацификацией Украины, о которой шла речь в феврале 2022 года при объявлении начала военной операции, имеется в виду запрет на законодательном уровне пропаганды нацизма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя этот термин, отметил, что под денацификацией понимается «зачистка» Украины от лиц с пронацистскими взглядами.

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Плугина Ирина
Днепропетровская область Андрей Клишас Украина Россия Военная операция на Украине
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