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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 785-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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10:29

Взрыв прогремел в городе Днепре на юго-востоке Украины, сообщают «Суспільне» и «РБК-Украина».

10:16

Главное за ночь:

  • За ночь над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 20 беспилотников и пять малоразмерных воздушных шаров, сообщило Минобороны.

  • ВСУ нанесли удар по российскому военному объекту в Джанкое, целью был аэродром, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Минобороны России и власти Крыма не сообщали об этом, но вблизи военного аэродрома у Джанкоя перекрывали движение без объяснения причин.

  • В ночь на 18 апреля в Киевской области прогремели взрывы. По предварительным данным, работала система ПВО, сообщает «24-й канал». Воздушная тревога также была объявлена в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Утром взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Вчера 21:27

Президент США Джозеф Байден заявил, что подпишет соглашение о финансовой помощи Украине в случае ее принятия Конгрессом.

Вчера 20:56

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. В Петровском районе Донецка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1949 года рождения, в Авдеевке пострадал мужчина 1951 года рождения.

Вчера 20:06

Законопроект о помощи Украине, который опубликован Палатой представителей США, предполагает пакет на $61 млрд. $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов, собственно финансовая помощь составит $8 млрд. Помимо этого президента США обязывают получить от Киева обязательство вернуть предоставленные средства после завершения конфликта. Что касается вооружения, то конгрессмены предлагают предоставить Киеву ракеты ATACMS.

Вчера 19:30

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что очередная встреча Украина – НАТО состоится в ближайшую пятницу.

Вчера 18:39

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что сегодня планируется опубликовать варианты документов о финансировании Украины, Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе. Голосование по ним будет отдельным и намечено на ближайшую субботу.

Вчера 18:19

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что помощь Украине должна оказываться на основе двусторонних отношений, а не на основании решений европейских структур.

Вчера 17:22

ФСБ отчиталась о задержании в Томской области двух местных жителей. По версии следствия, они переводили деньги на «платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины».

«Переводы денег контролировали украинские кураторы, они же вели переписку в закрытых группах социальных сетей», — говорится в сообщении ведомства.

Вчера 16:37

Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.

Вчера 15:32

Минобороны сообщило, что около 14.30 мск дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Вчера 15:14

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, две станции РЭБ «Пластун-3000», САУ «Акация».

Вчера 15:01

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении были нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Синьковки, Загоруйковки и Стельмаховки, отражены контратаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны;
  • на донецком направлении нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка, Курдюмовка, отражены контратаки в районах Выемки и Красногоровки;
  • на авдеевском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка, отражены контратаки в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи;
  • на южно-донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Водяного и Макаровки;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям 126-й бригады теробороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки.
Вчера 14:36

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрела Каховки один человек погиб, четверо получили ранения. В Новой Каховке поврежден газопровод.

Вчера 13:56

Власти Чернигова сообщили, что число погибших при обстреле гостиницы достигло 14. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук ранее заявлял, что в гостинице размещались военные.

Вчера 13:24

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех украинских метеозондов над территорией Брянского района. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 13:10

Правительство Дании согласовало выделение Украине 17-го пакета помощи в размере 2,2 млрд крон ($313,8 млн), сообщило Министерство обороны королевства. 200 млн крон ($28,5 млн) пойдут на развитие оборонной промышленности Украины. Остальные средства пойдут на военно-морской флот, а также производство и закупку беспилотников и компонентов ракет.

Вчера 11:50

Украинский беспилотник сбили над Татарстаном, сообщило Минобороны.

Вчера 11:21

Работу аэропортов Казани и Нижнекамска ограничили в целях обеспечения безопасности, сообщила Росавиация.

Также временно была ограничена работа аэропорта Нижнего Новгорода. Там на запасные аэродромы ушли два самолета. Сейчас ограничения сняты.

Вчера 09:53

Взрыв был слышен в Одессе, сообщили «Зеркало недели» и «Суспiльне». ТСН пишет о взрыве в Кривом Роге.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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