ФСБ отчиталась о задержании в Томской области двух местных жителей. По версии следствия, они переводили деньги на «платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины».

«Переводы денег контролировали украинские кураторы, они же вели переписку в закрытых группах социальных сетей», — говорится в сообщении ведомства.