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Военная операция на Украине ,  
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Путин объяснил значение слова «денацификация»

Путин: денацификация означает законодательный запрет пропаганды нацизма
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Денацификация, по словам Путина, означает законодательный запрет на пропаганду нацизма. Песков объяснял значение термина фразой: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

«Денацификация», о которой было объявлено применительно к Украине в качестве цели военной операции, означает законодательное запрещение пропаганды нацизма, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

Объявляя о начале военной операции на Украине в феврале 2022 года, Путин назвал среди ее целей «денацификацию» этой страны.

«Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: «А что такое денацификация?» Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — сказал президент.

Песков ответил на вопрос об указе Зеленского как шаге к «денацификации»
Политика
Владимир Зеленский

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прояснить понятие «денацификация», говорил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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