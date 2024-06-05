Путин объяснил значение слова «денацификация»

Денацификация, по словам Путина, означает законодательный запрет на пропаганду нацизма. Песков объяснял значение термина фразой: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей»

Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

«Денацификация», о которой было объявлено применительно к Украине в качестве цели военной операции, означает законодательное запрещение пропаганды нацизма, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

Объявляя о начале военной операции на Украине в феврале 2022 года, Путин назвал среди ее целей «денацификацию» этой страны.

«Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: «А что такое денацификация?» Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — сказал президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прояснить понятие «денацификация», говорил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».