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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Воронежской области звучит сигнал опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны находится в состоянии готовности, добавил Гусев.

Кроме этого, опасность атаки беспилотников также объявили в Белгородской области, сообщает МЧС по региону. Режим ввели в 2:07 мск.

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Фото:Минобороны России

Российские регионы периодически подвергаются атаки украинских беспилотников. Ранее угрозу опасности атаки дронов ввели в Тульской и Липецкой областях. На момент создания материала, режимы все еще действуют.

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Полина Харчевникова
Воронежская область беспилотники угроза Александр Гусев
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