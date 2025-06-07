На подлете к Смоленску сбили беспилотник
В Смоленской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.
По его словам, дрон был подавлен в окрестностях Смоленска.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы», — говорится в сообщении губернатора.
Глава региона напомнил о необходимости избегать открытых пространств при атаке беспилотников, отойти от окон и не снимать работу сил ПВО.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
По информации Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 82 дрона ВСУ.
Беспилотники были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.
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