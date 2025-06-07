На подлете к Смоленску сбили беспилотник

В Смоленской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Василий Анохин.

По его словам, дрон был подавлен в окрестностях Смоленска.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и оперативные службы», — говорится в сообщении губернатора.

Глава региона напомнил о необходимости избегать открытых пространств при атаке беспилотников, отойти от окон и не снимать работу сил ПВО.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

По информации Минобороны, за период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 82 дрона ВСУ.

Беспилотники были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областей, а также московского региона.