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Военная операция на Украине ,  
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Число сбитых за ночь на подлете к Москве беспилотников выросло до пяти

Собянин: на подлете к Москве сбили еще четыре беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Средства ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве, сообщил Собянин. Таким образом, число уничтоженных над регионом дронов за ночь достигло пяти. Ограничения на полеты ранее ввел аэропорт Шереметьево

Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Около 00:30 градоначальник сообщил об уничтожении одного беспилотника в окрестностях города. Таким образом, общее число дронов, сбитых с начала ночи близ Москвы, достигло пяти.

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Ранее, в 03:10 Росавиация сообщила об ограничениях на полеты, введенных в аэропорту Шереметьево. Такие меры, как правило, вводят на фоне атак беспилотников.

Ночью ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский, к 00:40 их сняли.

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