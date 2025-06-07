Число сбитых за ночь на подлете к Москве беспилотников выросло до пяти
Российские средства ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Около 00:30 градоначальник сообщил об уничтожении одного беспилотника в окрестностях города. Таким образом, общее число дронов, сбитых с начала ночи близ Москвы, достигло пяти.
Ранее, в 03:10 Росавиация сообщила об ограничениях на полеты, введенных в аэропорту Шереметьево. Такие меры, как правило, вводят на фоне атак беспилотников.
Ночью ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский, к 00:40 их сняли.
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