В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников
Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Он попросил граждан сохранять спокойствие.
Кроме этого, желтый уровень воздушной опасности — угрозу атаки беспилотников — ввели и в Липецкой области. Об этом предупредил глава региона Игорь Артамонов.
Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских беспилотников после начала специальной военной операции на Украине.
Накануне в Тульской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины пострадали три человека, их доставили в больницу. В Липецкой области в конце мая Артамонов сообщил о массовой атаке беспилотников. Как он тогда уточнил, обломки аппаратов упали в промышленной зоне. По его данным, обошлось без жертв.
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