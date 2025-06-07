В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников

Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале. Он попросил граждан сохранять спокойствие.

Кроме этого, желтый уровень воздушной опасности — угрозу атаки беспилотников — ввели и в Липецкой области. Об этом предупредил глава региона Игорь Артамонов.

Российские регионы периодически подвергаются атакам украинских беспилотников после начала специальной военной операции на Украине.

Накануне в Тульской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины пострадали три человека, их доставили в больницу. В Липецкой области в конце мая Артамонов сообщил о массовой атаке беспилотников. Как он тогда уточнил, обломки аппаратов упали в промышленной зоне. По его данным, обошлось без жертв.