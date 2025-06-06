За ночь над Воронежской областью сбили более пяти дронов
В ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Ранее об уничтожении пяти дронов сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на столицу.
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