За ночь над Воронежской областью сбили более пяти дронов

Фото: Минобороны России

В ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трех муниципалитетах Воронежской области было обнаружено и уничтожено более пяти беспилотников», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее об уничтожении пяти дронов сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на столицу.