На юге Израиля несколько человек пострадали в результате обстрела

Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юго-западе Израиля, сообщила медицинская служба «Маген Давид Адом» в соцсети Х (Twitter).

«Врачи и фельдшеры направили мужчину в возрасте 30 лет в больницу Барзилай с осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

Пострадавший находится в состоянии легкой степени тяжести, отметили в медслужбе.

Кроме того, врачи оказывают помощь еще нескольким раненым. В «Маген Давид Адом» не уточнили точное число пострадавших. Ранее медслужба написала о сиренах, сработавших на юге страны.

Вечером 6 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сигналах тревоги в городе Лахиш.

«После оповещений <...> было зафиксировано около 10 запусков из центра сектора Газа», — сообщили военные.

Израильская армия перехватила пять ракет, в нескольких районах зафиксировали падение снарядов, уточнила Армия обороны.

2 марта завершился первый этап второго за время войны перемирия между Израилем и ХАМАС, в рамках которого группировка отпустила 44 израильских заложника, а из израильских тюрем были освобождены около 2 тыс. палестинских заключенных.

В конце марта ЦАХАЛ возобновила наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Основными задачами израильская армия назвала «расширение зоны безопасности» и «создание частичного буфера» на севере и юге эксклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет действовать против палестинского движения ХАМАС «с нарастающей мощью». По данным The Wall Street Journal, руководство страны полагает, что захват и удержание части территории позволят одержать окончательную победу над палестинской группировкой ХАМАС.