Почему Израиль расширяет военную операцию в секторе Газа

2 апреля израильские власти объявили о расширении военной операции в секторе Газа, начатой 18 марта после провала переговоров о перемирии. Какие цели преследует ЦАХАЛ и как в Израиле видят возможное урегулирование — в статье РБК

Фото: Amir Cohen / Reuters

Как продвигается военная операция Израиля в секторе Газа

В ночь на 2 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о расширении военной операции «Отвага и меч» в секторе Газа. По его словам, цель действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — зачистить район от боевиков ХАМАС и их инфраструктуры, а также взять под контроль «обширные территории», которые будут присоединены к буферной зоне вдоль границ полуэксклава.

Кац не уточнил, какие именно районы Газы затронет расширенная операция, но анонсировал «масштабную эвакуацию» палестинского населения из зон военных действий. По данным израильской правозащитной организации Gisha, в ходе предшествующих боев ЦАХАЛ взяла под свой контроль 61,95 кв. км, или около 17% территории палестинского эксклава. Reuters отмечает, что захват территорий, где расположены сельскохозяйственные угодья и важные объекты инфраструктуры вроде колодцев, насосных станций и очистных сооружений, может значительно ухудшить гуманитарную ситуацию в эксклаве.

31 марта арабоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей района Рафах на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону в Аль-Маваси. На следующий день это предупреждение распространилось на муниципалитеты Ан-Наср и Аль-Шавка, восточные и западные части региона, а также районы Аль-Салам, Аль-Манара и Кизан Аль-Наджар. The Times of Israel охарактеризовала это как «самый масштабный приказ об эвакуации» с момента возобновления боев с ХАМАС после двухмесячного перемирия. При этом в период с 18 по 23 марта, по данным ООН, свои жилища были вынуждены покинуть 142 тыс. человек (более актуальные данные международная организация не приводит).

В своем письменном обращении Кац также призвал жителей сектора Газа «действовать прямо сейчас, чтобы свергнуть ХАМАС и вернуть всех заложников». «Это единственный способ завершить войну», — подчеркнул он. Израильские власти были крайне воодушевлены тем, что 25–26 марта тысячи палестинцев вышли на акции протеста против ХАМАС, требуя положить конец кровопролитному конфликту. Демонстрации в основном прошли на севере сектора Газа, где в результате боевых действий сложилась наиболее тяжелая гуманитарная ситуация.

По данным Associated Press, 25 марта на улицы города Бейт-Лахия вышли около 3 тыс. человек, которые скандировали: «Народ хочет падения ХАМАС». В городе Газа демонстранты выкрикивали: «Вон, вон, вон! ХАМАС, выметайся вон!» Подобные акции — редкость в секторе Газа и в прошлом активно подавлялись группировкой, которая контролирует эксклав с 2007 года. CNN сообщает, что одного из участников протестных акций, 22-летнего Удая Раби из города Газа, задержали и запытали до смерти члены боевого крыла ХАМАС.

В настоящее время в плену группировки остаются 59 израильских заложников, из них минимум 35 числятся погибшими. В Форуме семей израильских заложников заявили, что были шокированы известием о расширении военной операции в секторе Газа, и призвали задействовать любые каналы для заключения сделки об освобождении удерживаемых ХАМАС израильтян. «Их жизни висят на волоске, поскольку всплывают все новые и новые тревожные подробности о том, в каких ужасных условиях они содержатся, — они закованы в цепи, подвергаются насилию и отчаянно нуждаются в медицинской помощи», — говорится в заявлении объединения.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа 18 марта, после нескольких недель безуспешных непрямых переговоров с ХАМАС о продлении перемирия. Боевики обвинили Израиль в «возобновлении войны на уничтожение». Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, вступившее в силу 19 января 2025 года, предусматривало первый этап продолжительностью 42 дня, до 2 марта. За это время палестинская группировка освободила 33 заложника, включая восьмерых погибших, а 30 января — еще пятерых граждан Таиланда, не входивших в первоначальный список. Израиль выпустил 1,9 тыс. палестинских заключенных. Второй этап предусматривал освобождение оставшихся живых израильских заложников, полное перемирие и выход ЦАХАЛ из Газы. На финальной стадии планировались передача тел погибших пленников и реконструкция сектора Газа. После истечения перемирия боевые действия не возобновлялись около двух с половиной недель, в течение которых стороны пытались прийти к соглашению либо о продлении первого этапа прекращения огня, либо о переходе ко второму этапу. Однако со 2 марта Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, что привело к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива в палестинском эксклаве. 10 марта израильское правительство также прекратило поставку электроэнергии.

Каким в Израиле и США видят урегулирование конфликта в Газе

Выступая 30 марта на заседании правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение оставшихся израильских заложников возможно только при сочетании дипломатического и военного давления. «Не лозунги, не обвинения, а именно это [приносит результат]. А все эти заявления, которые я слышу в студиях от «экспертов», — это пустые слова», — заявил он.

Нетаньяху отметил, что, несмотря на критику оппозиции, его команда продолжает непрямые переговоры о перемирии, просто делает это «под огнем». По его словам, это уже дает результаты: в позиции ХАМАС появляются «трещины». Премьер уточнил, что готов обсуждать финальную стадию перемирия при трех следующих условиях.

ХАМАС разоружается, его лидерам разрешают покинуть Газу.

Израиль устанавливает контроль над безопасностью в эксклаве.

Начинается реализация плана президента США Дональда Трампа по добровольному переселению палестинцев из сектора.

Американский президент поделился своей идеей по превращению сектора Газа в «ривьеру Ближнего Востока» 4 февраля. Трамп предложил взять эксклав под контроль США, разобрать там завалы, обезвредить неразорвавшиеся снаряды, а проживающих там 2,1 млн палестинцев переселить на специально отведенные территории в других арабских странах. 26 февраля он опубликовал сгенерированный нейросетью ролик, в котором показана «Газа Трампа» с выстроенными вдоль средиземноморского побережья небоскребами и позолоченной статуей самого президента США.

В США рассчитывают переселить палестинцев в соседние Египет и Иорданию, однако оба государства решительно против, несмотря на угрозы Трампа приостановить оказание им помощи. Каир даже выдвинул ответный план по поэтапному восстановлению сектора Газа без переселения местных жителей, его поддержала Лига арабских государств. Однако Трамп, по всей видимости, не планирует отказываться от своих намерений. 1 апреля он обсудил проблему Газы со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Трамп охарактеризовал состоявшийся разговор крайне положительно, но деталями не поделился.

Израильское руководство поддерживает видение Трампа. 23 марта кабинет Нетаньяху одобрил создание специального управления, которое будет заниматься вопросами добровольной эмиграции жителей сектора Газа. Как сообщает i24 News, Израиль запустил пилотную программу по переселению палестинцев в Индонезию в качестве трудовых мигрантов, ее курирует управление координатора по работе с гражданским населением контролируемых территорий (COGAT). В первую группу вошли 100 человек, большая часть из них будет работать на стройках. Вскоре к ним присоединятся еще 600 человек.

Поскольку между Израилем и мусульманской Индонезией нет дипломатических отношений, для организации программы был учрежден специальный канал связи, сообщает «Канал 12». В случае успеха к участию в программе будут приглашены тысячи других жителей Газы; при согласии Джакарты они смогут остаться жить в новой стране. Всего же с начала войны сектор Газа покинули 35 тыс. человек, уточняет i24 News.

Ранним утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся самому кровопролитному нападению за свою историю. Боевики группировки ХАМАС атаковали приграничные кибуцы в южной части еврейского государства, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам. Только за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день ЦАХАЛ приступила к ответным авиаударам, а 27 октября была начата сухопутная операция. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что в ходе боевых действий погибли свыше 50 тыс. палестинцев, ранены почти 114 тыс. По данным ООН, в Газе разрушены или сильно пострадали 92% жилищных единиц и почти 1,9 млн человек стали вынужденно перемещенными лицами. В результате конфликта были также уничтожены 88% коммерческих и промышленных построек, 82% сельскохозяйственных земель, включая оливковые рощи, и 72% рыболовных судов.