 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

WSJ сообщила о смене подхода Израиля к уничтожению ХАМАС на поле боя

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Израиль планирует масштабную наземную операцию в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Руководство страны полагает, что захват и удержание части территории позволит одержать окончательную победу над палестинской группировкой ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда настаивают, что группировка должна быть побеждена на поле боя силой, прежде чем можно будет продвигать какое-либо политическое решение судьбы Газы.

Израильская армия возобновила наступление в секторе Газа
после того, как переговоры о продлении временного прекращения огня, вступившего в силу в январе, зашли в тупик. Войска начали операцию в Бейт-Хануне на севере Газы, чтобы расширить буферную зону. Военные также объявили эвакуацию из Таль аль-Султан, недалеко от Рафаха. Кроме того, армия восстановила контроль над частью коридора Нецарим, разделяющего северную и южную части сектора.

Материал дополняется

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Трамп заявил о недовольстве своим портретом в Капитолии КолорадоПолитика, 05:08
WSJ сообщила о смене подхода Израиля к уничтожению ХАМАС на поле бояПолитика, 04:51
В Иркутской области из-за паводка подтопило более 190 дачных участковОбщество, 04:39
Артистка сорвалась с высоты во время трюка на арене в КишиневеОбщество, 04:09
В армии Британии отвергли план Стармера об отправке миротворцевПолитика, 03:43
Самолет казахстанской компании Air Astana вынужденно сел в БакуОбщество, 03:40
В посольстве ФРГ заявили об ожидании размещения ракет США в 2026 годуПолитика, 03:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во Владивостоке неизвестные подожгли стоянку с автомобилямиОбщество, 02:40
Нарисовавший граффити в Судже блогер записал видео с извинениямиПолитика, 02:37
Главу Нового банка развития БРИКС переизбрали на новый срокПолитика, 02:09
Болгария отказалась выдать России осужденного по делу об убийствеОбщество, 02:05
Премьер-министр Канады объявил о досрочных парламентских выборахПолитика, 01:39
Президент Бразилии посетит Россию в маеПолитика, 01:09
Какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году. ИнфографикаЭкономика, 01:01