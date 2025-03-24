WSJ сообщила о смене подхода Израиля к уничтожению ХАМАС на поле боя

Израиль планирует масштабную наземную операцию в секторе Газа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Руководство страны полагает, что захват и удержание части территории позволит одержать окончательную победу над палестинской группировкой ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда настаивают, что группировка должна быть побеждена на поле боя силой, прежде чем можно будет продвигать какое-либо политическое решение судьбы Газы.

Израильская армия возобновила наступление в секторе Газа

после того, как переговоры о продлении временного прекращения огня, вступившего в силу в январе, зашли в тупик. Войска начали операцию в Бейт-Хануне на севере Газы, чтобы расширить буферную зону. Военные также объявили эвакуацию из Таль аль-Султан, недалеко от Рафаха. Кроме того, армия восстановила контроль над частью коридора Нецарим, разделяющего северную и южную части сектора.

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