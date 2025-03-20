ЦАХАЛ возобновила наземную операцию в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил в телеграм-канале.
Основными задачами ЦАХАЛ назвала «расширение зоны безопасности» и «создание частичного буфера» на севере и юге эксклава.
Кроме того, армия приняла решение о размещении бригады «Голани» на юге Израиля. Военные останутся «в состоянии полной боевой готовности к операциям в секторе Газа», говорится в сообщении.
Позднее ведомство сообщило о «масштабных ударах» по всему сектору Газа, в частности, об ударах по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС. По данным Al Jazeera, в результате израильской атаки 19 марта по всей Газе погибли 70 палестинцев.
В январе 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США подписали соглашение о прекращении огня. Израиль возобновил удары по сектору Газа в ночь на 18 марта. Решение было принято, поскольку «ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения».
По данным палестинского Минздрава, которые приводит Al Jazeera, в результате атак израильской армии погибли по меньшей мере 436 человека, в том числе 183 ребенка.
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