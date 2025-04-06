Дмитриев рассказал, компании США из каких сфер хотят вернуться в Россию
Американские компании из энергетической и других сфер проявляют интерес к возобновлению своей деятельности в России, сообщил «Первому каналу» спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», — сказал он в интервью «Первому каналу» (цитата по ТАСС).
Дмитриев добавил, что в работе с компаниями из США, которые будут заинтересованы вести деятельность в России, будет сделан фокус на совместном партнерстве. При этом важно найти точки, в которых будут совпадать национальные интересы двух стран, отметил он.
Ранее Дмитриев заявил, что новые переговоры между представителями России и США могут состояться уже на следующей неделе.
Визит Дмитриева в Вашингтон состоялся 2–3 апреля. Эта поездка стала первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года.
В рамках визита обсуждались укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и возможность прекращения конфликта на Украине.
В США Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Позже госсекретарь США Марк Рубио рассказал, что принимал участие во встрече с Дмитриевым в Вашингтоне и выслушал позицию Москвы по Украине. По итогам двух дней переговоров были сделаны «три шага вперед», утверждал глава РФПИ.
Читайте РБК в Telegram.
«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу
Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика
Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России
Стармер заявил о наступлении нового мира
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Рекордный по размеру бриллиант огранили в России
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов