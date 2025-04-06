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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев рассказал, компании США из каких сфер хотят вернуться в Россию

Дмитриев: запросы на возврат в Россию приходят от энергетических компаний США
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Американские компании из энергетической и других сфер проявляют интерес к возобновлению своей деятельности в России, сообщил «Первому каналу» спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать», — сказал он в интервью «Первому каналу» (цитата по ТАСС).

Дмитриев добавил, что в работе с компаниями из США, которые будут заинтересованы вести деятельность в России, будет сделан фокус на совместном партнерстве. При этом важно найти точки, в которых будут совпадать национальные интересы двух стран, отметил он.

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Ранее Дмитриев заявил, что новые переговоры между представителями России и США могут состояться уже на следующей неделе.

Визит Дмитриева в Вашингтон состоялся 2–3 апреля. Эта поездка стала первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года.

В рамках визита обсуждались укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном и возможность прекращения конфликта на Украине.

В США Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Позже госсекретарь США Марк Рубио рассказал, что принимал участие во встрече с Дмитриевым в Вашингтоне и выслушал позицию Москвы по Украине. По итогам двух дней переговоров были сделаны «три шага вперед», утверждал глава РФПИ.

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Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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