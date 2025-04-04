 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рубио рассказал о встрече с Дмитриевым в Вашингтоне

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Mehmet Eser / ZUMA / ТАСС)

Госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что принимал участие во встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне и выслушал позицию России по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X корреспондент CNN Алекс Марквардт.

«Рубио только что сказал репортерам, что встретился с Дмитриевым в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Дмитриев, занимающий должность спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, находился с визитом в Вашингтоне 2–3 апреля. По итогам переговоров с представителями США Дмитриев сообщил, что были сделаны «три шага вперед».

«Я бы сказал, что мы сегодня и вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что процесс диалога между двумя странами идет позитивно и конструктивно. По его словам, обсуждались также вопросы сотрудничества России и США в Арктике, добычи редкоземельных элементов и восстановления прямого авиасообщения между странами.

Дмитриев заявил, что Трамп предотвратил начало третьей мировой войны
Политика
Дональд Трамп

Поездка главы РФПИ стала первым официальным визитом высокопоставленного российского чиновника в США с начала военной операции на Украине. Визит состоялся вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что может ввести дополнительные санкции против России и что «взбешен» идеей президента России Владимира Путина обсудить введение временного управления на Украине.

Дмитриев уточнил, что даты следующих переговоров представителей России и США пока не определены. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на ближайшие дни в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Кирилл Дмитриев Марко Рубио США Россия Украина переговоры Дональд Трамп Владимир Путин Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Кремль заявил об «осторожных шагах» России и США к обсуждению сложных тем
Политика
Bloomberg узнал, чего ждут США для дальнейших шагов с Россией
Политика
Дмитриев сообщил об обсуждении восстановления прямого авиасообщения с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Фокус на клиента: эксперты назвали правила цифровых коммуникацийОтрасли, 15:47
Типичные ошибки начинающих продавцов на маркетплейсахPro, 15:41
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,3 тыс. человекОбщество, 15:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Биатлонист опоздал на контроль и пропустил спринт в Кубке СодружестваСпорт, 15:33
Винный критик NYT написал о конце «золотой эры» вина из-за пошлин ТрампаВино, 15:29
Традиции и инновации: как Индия завоевывает мировой рынок легпромаОтрасли, 15:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте отверг включение членства Украины в НАТО в мирное соглашениеПолитика, 15:21
Рубио рассказал о встрече с Дмитриевым в ВашингтонеПолитика, 15:20
В Подмосковье полиция поймала подростков за массовый заезд на мотоциклахОбщество, 15:18
Клуб КХЛ «Авангард» назначил нового генерального менеджераСпорт, 15:10
Что такое ред флаг в отношениях и какие еще флаги бываютСтиль, 15:07
Суд приговорил инженера ТЦ в Москве, где из-за прорыва трубы погибли людиОбщество, 15:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:58