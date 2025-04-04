Рубио рассказал о встрече с Дмитриевым в Вашингтоне

Кирилл Дмитриев (Фото: Mehmet Eser / ZUMA / ТАСС)

Госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что принимал участие во встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне и выслушал позицию России по урегулированию конфликта на Украине, написал в соцсети X корреспондент CNN Алекс Марквардт.



«Рубио только что сказал репортерам, что встретился с Дмитриевым в Вашингтоне», — говорится в сообщении.

Дмитриев, занимающий должность спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, находился с визитом в Вашингтоне 2–3 апреля. По итогам переговоров с представителями США Дмитриев сообщил, что были сделаны «три шага вперед».

«Я бы сказал, что мы сегодня и вчера сделали три шага вперед по большому количеству вопросов», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что процесс диалога между двумя странами идет позитивно и конструктивно. По его словам, обсуждались также вопросы сотрудничества России и США в Арктике, добычи редкоземельных элементов и восстановления прямого авиасообщения между странами.



Поездка главы РФПИ стала первым официальным визитом высокопоставленного российского чиновника в США с начала военной операции на Украине. Визит состоялся вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что может ввести дополнительные санкции против России и что «взбешен» идеей президента России Владимира Путина обсудить введение временного управления на Украине.

Дмитриев уточнил, что даты следующих переговоров представителей России и США пока не определены. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на ближайшие дни в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.