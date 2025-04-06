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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев назвал сроки новых контактов России и США

Дмитриев: новые контакты России и США могут состояться на следующей неделе
Сюжет
Переговоры России и США
По словам Дмитриева, новые переговоры России и США могут пройти на следующей неделе. Он рассказал, что в ходе его визита в Вашингтон обсуждалось в том числе восстановление сотрудничества стран, в частности в экономической сфере
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Антон Чудаков / ТАСС)

Новые переговоры представителей США и России могут пройти на следующей неделе, заявил в интервью Первому каналу спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На этой неделе он по поручению президента Владимира Путина посетил Вашингтон.

«Уже на следующей неделе», — сказал Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на соответствующий вопрос.

Предыдущий раунд переговоров российской и американской команд прошел 24 марта в Эр-Рияде. По его итогам, в частности, Москва подтвердила согласие на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам начиная с 18 марта. Киев также согласился на это. Минобороны России после этого не раз сообщало об ударах по энергетике, Москва в начале апреля передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Рубио рассказал о встрече с Дмитриевым в Вашингтоне
Политика
Кирилл Дмитриев

Дмитриев также рассказал, что во время его контактов в США обсуждалось восстановление российско-американских отношений с фокусом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Он упомянул, что занят этим «давно, долгие годы».

В том числе, по его словам, обсуждалось большое количество возможных совместных инвестиционных проектов: в редкоземельных металлах, в Арктике, в сфере СПГ.

Дмитриев находился с визитом в США 3-4 апреля. По итогам переговоров с представителями США глава РФПИ сообщил, что были сделаны «три шага вперед». Во встрече с Дмитриевым в Вашингтоне участвовал и госсекретарь США Марко Рубио, который выслушал позицию России по урегулированию на Украине.

Поездка Дмитриева в Вашингтон стала первым визитом российского высокопоставленного лица в США за время боевых действий на Украине. Как сообщал CNN, для того чтобы главе РФПИ выдали визу, с него на время снимали санкции, под которые тот попал в самом начале конфликта.

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глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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