Дмитриев назвал сроки новых контактов России и США
Новые переговоры представителей США и России могут пройти на следующей неделе, заявил в интервью Первому каналу спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На этой неделе он по поручению президента Владимира Путина посетил Вашингтон.
«Уже на следующей неделе», — сказал Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на соответствующий вопрос.
Предыдущий раунд переговоров российской и американской команд прошел 24 марта в Эр-Рияде. По его итогам, в частности, Москва подтвердила согласие на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам начиная с 18 марта. Киев также согласился на это. Минобороны России после этого не раз сообщало об ударах по энергетике, Москва в начале апреля передала США, ООН и ОБСЕ список нарушений, говорил глава МИДа Сергей Лавров.
Дмитриев также рассказал, что во время его контактов в США обсуждалось восстановление российско-американских отношений с фокусом на экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Он упомянул, что занят этим «давно, долгие годы».
В том числе, по его словам, обсуждалось большое количество возможных совместных инвестиционных проектов: в редкоземельных металлах, в Арктике, в сфере СПГ.
Дмитриев находился с визитом в США 3-4 апреля. По итогам переговоров с представителями США глава РФПИ сообщил, что были сделаны «три шага вперед». Во встрече с Дмитриевым в Вашингтоне участвовал и госсекретарь США Марко Рубио, который выслушал позицию России по урегулированию на Украине.
Поездка Дмитриева в Вашингтон стала первым визитом российского высокопоставленного лица в США за время боевых действий на Украине. Как сообщал CNN, для того чтобы главе РФПИ выдали визу, с него на время снимали санкции, под которые тот попал в самом начале конфликта.
Читайте РБК в Telegram.
«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу
Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика
Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России
Стармер заявил о наступлении нового мира
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Рекордный по размеру бриллиант огранили в России
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов