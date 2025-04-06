Маск призвал создать в США и Европе нулевые тарифы и свободную торговлю

Миллиардер и куратор Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что в США и Европе следует ввести систему нулевых тарифов и зону свободной торговли. Такое мнение он высказал в ходе конгресса партии «Лига» во Флоренции, организованном итальянским вице-премьером Маттео Сальвини на фоне

введения президентом США Дональдом Трампом 20-процентных пошлин на товары из ЕС.

«Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем, что и Европа, и Соединенные Штаты должны, на мой взгляд, в идеале перейти к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — приводит слова Маска телеканал CNN.

2 апреля Трамп в отношении стран ЕС ввел пошлины в размере 20%. Помимо этого, пошлины в размере 34% действуют в отношении ряд стран, в том числе: для Китая — 34%, Вьетнама — 34%, для Индии — 26%. Тарифы начнут действовать с 9 апреля.

Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины в размере 34% и направил иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). России в списке не было, так как санкции США уже исключают какую-либо «значимую торговлю» со страной.

В конце марта Трамп заявил, что может ввести «вторичные пошлины» на товары из России. Тогда он напомнил, что Соединенные Штаты ввели такие тарифы в отношении Венесуэлы и это оказало «очень сильное влияние».