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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо исключил перенос столицы Херсонской области в другой город

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо исключил перенос столицы региона из Херсона и заявил о ее неизменном статусе. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Столицей Херсонской области был, есть и всегда будет только один город — наш любимый и прекрасный Херсон. Это отражено в самом названии региона. Об ином не может быть и речи», — подчеркнул Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, в то время как правобережье и город Херсон контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Я не только верю, но и знаю, что наш любимый Херсон непременно будет освобожден. Это лишь вопрос времени», — подчеркнул губернатор.

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Фото:Николай Мякшиков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сальдо 4 апреля рассказал, что морские порты Херсона находятся под огневым контролем российских сил.

В начале марта глава Херсонской области заявил о благоприятных условиях для взятия Херсона и правобережья под контроль российскими военными. По его мнению, для этого сложилась подходящая военно-политическая ситуация.

До начала боевых действий население столицы Херсонской области составляло около 330 тыс. человек. В начале 2023 года оно сократилось до 60–70 тыс., а к сентябрю 2023 года, по словам губернатора региона, в городе находилось около 50 тыс. человек.

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