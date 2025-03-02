Сальдо заявил о благоприятных условиях для взятия Херсона под контроль

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Складывающаяся военно-политическая обстановка благоприятствует установлению контроля над Херсоном и правобережной частью региона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил, что 2 марта 2022 года российские военные взяли Херсон под контроль, что, по его мнению, стало началом нового исторического этапа.

«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и все правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что все у нас получится. Жди нас, Херсон!» — написал Сальдо.

В ноябре 2024 года глава Херсонской области заявил, что установление контроля над Херсоном потребует больших усилий и ресурсов.

«Нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов», — отметил губернатор.

При этом он подчеркнул, что не может назвать точных сроков возможных изменений в ситуации, поскольку «не является военным».

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. В настоящее время российская сторона контролирует левый берег Днепра, тогда как город Херсон и правобережная часть региона находятся под контролем Киева.

До начала боевых действий население Херсона составляло около 330 тыс. человек. В январе 2023 года его оценивали в 60–70 тыс., а к сентябрю, по словам Сальдо, в городе оставались около 50 тыс. человек.