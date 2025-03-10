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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах, Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщают «Суспільне Новини».

«В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.

Вечером 9 марта, как передали корреспонденты «Суспільне Новини», взрывы также произошли в Херсоне и Николаеве.

В ряде областей — Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Николаевской — власти объявили воздушную тревогу, сообщили Вооруженные силы Украины.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Военная операция на Украине взрывы Херсон Николаев
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