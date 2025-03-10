В Сумах, Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы

Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщают «Суспільне Новини».

«В городе и области объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.

Вечером 9 марта, как передали корреспонденты «Суспільне Новини», взрывы также произошли в Херсоне и Николаеве.

В ряде областей — Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Николаевской — власти объявили воздушную тревогу, сообщили Вооруженные силы Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.